Sanremo 2024 | Morgan | “Non ho presentato una canzone | gelo con Amadeus”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) –non haunaper il Festival di. Motivo? “Non scorre buon sangue tra me e”. Il cantante smentisce le voci secondo cui si sarebbe ‘candidato’ per partecipare al Festival del prossimo anno. “Per fare chiarezza e non permettere che si dicano e che si scrivano cose totalmente disinformanti e non vere vi dico cosa è accaduto in questi giorni veramente tra me e. Come alcuni sapranno, negli ultimi tempi non scorre buon sangue tra me e, per molte ragioni che non hanno a che fare con la vicenda del famoso testo cambiato sul palco con Bugo, ma sono successive e si fondano sulla profonda divergenza di visione professionale e culturale, di stile di comunicazione mediatica e televisiva”, ...

