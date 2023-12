Sanremo 2024 | Fiorello strappa a Berlusconi il “No” alla controprogrammazione

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)sigla la pax televisiva conper“C’è posta perte” fermo un giro Il Secolo XIX, di Tiziana Leone, pag. 48 La pax televisiva tra Rai e Mediaset, almeno per la serata fina/ le del Festival di, quella in cui saràil co-conduttore accanto ad Amadeus, è firmata. A siglarla è stato lo stesso Pier Silvio, su invito del solito, il glass di “Viva Raidue!” è ormai la dépendance ufficiale del Teatro Ariston, è qui che ieri si è firmato il trattato di non belligeranza, con la penna della solita ironia. Nel giorno del compleanno di Maria De Filippi, lo showman ha ottenuto quel che aveva già chiesto qualche giorno fa: nessunanella serata finale del Festival con “C’è posta per te“. ...