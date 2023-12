Sangalli Confcommercio | occupazione in crescita e taglio del cuneo fiscale rafforzano la fiducia

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) «dell’dele contributivo, frenata dell’inflazionelaper i consumi di Natale. Anche i minori costi energetici contribuiscono a ridurre l’incertezza per il 2024, che sarà un anno certamente impegnativo soprattutto per la difficile situazione internazionale». A sottolinearlo è il presidente diCarlo. Daldelalle tredicesime al calo dell’inflazione, il mese di dicembre potrebbe essere un buon mese per gli acquisti e i consumi delle famiglie (la spesa totale dei primi 9 mesi è superiore dello 0,6% rispetto al 2019). E sarebbe di ottimo auspicio per un complicato 2024.rileva ...