San Nicola | storia e tradizioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) San, noto anche come Sandi Myra, patrono della città di Bari, viene celebrato ogni 6 dicembre. In realtà, il suo mito riecheggia nell’intera nazione ed in alcune parti del mondo. Infatti, è proprio da questo santo che comincerà la celebre leggenda di Babbo Natale, amato dai grandi e soprattutto dai piccini. Si tratta di una delle figure più venerate al mondo ed ogni popolo, nonostante presenti delle caratteristiche comuni, lo vede sotto una luce diversa. Ispirato dalle opere e dalla vita di questo santo, lo scrittore americano, Clement Clarke Moore, intorno al 1827, scrisse una poesia dal titolo: “Una visita da San” o “ La notte prima di Natale”. Ed é proprio attraverso questa poesia che avremo il ritratto del Babbo Natale che conosciamo oggi: dalla barba bianca, vestito di rosso, con la pancia tonda ed a ...