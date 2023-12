San Leucio del Sannio | ecco il ricco programma degli eventi natalizi

Leggi su fremondoweb

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Comunicato Stampa Le luci di pace e serenità del maestoso albero di Natale, in piazza Filippo Zamparelli, si accenderanno venerdì 8 dicembre, alle 17, giornata inauguraleorganizzati dall’amministrazione comunale sanleuciana, in collaborazione con il Forum giovani e la Pro loco “Casale dei Collinari”. Ilè come sempredi … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.