San Giorgio | trovati nello studio di registrazione di un cantante neomelodico armi e 18 chili di droga

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pubblicato il 6 Dicembre, 2023 Catania. Quartiere “San”. Nascondevanoe un bazar della droga in casa: padre e figlio in arresto. Sequestrati 18 kg. di stupefacenti, un fucile a canne mozze e una pistola. Oltre 16 chili di marijuana, quasi 2 chili di hashish nonché svariate dosi di cocaina, MDMA, ketamina, ecstasy e materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. E poi un fucile calibro 12 a canne mozze, oggetto di furto nel lontano 1990 a Palagonia, una pistola di fabbricazione belga cal. 38 perfettamente funzionante, 40 cartucce di vario genere e oltre 1500 euro in contanti. Questo è l’imponente consuntivo di un mirato servizio antidroga svolto dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Piazza Dante, al termine di una articolata attività d’indagine. In particolare, l’attenzione dei militari dell’Arma è ...