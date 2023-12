Samsung lancia il Galaxy S23 FE a 719 euro

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) –Electronics Italia ha recentemente introdotto nel mercato italiano ilS23 FE, l'ultima aggiunta alla sua serieS. Questo dispositivo si distingue per il design riconoscibile, una fotocamera di qualità professionale e prestazioni di gioco fluide, elementi che mirano a migliorare significativamente la quotidianità degli utenti. A partire dal 6 dicembre, ilS23 FE sarà disponibile insieme a un'offerta speciale che include le nuoveBuds FE. Questi auricolari wireless sono progettati per offrire un'esperienza caratterizzata da bassi intensi e una funzione avanzata di cancellazione attiva del rumore (ANC). Il dispositivo è equipaggiato con una fotocamera da 50 MP con zoom ottico 3X, uno schermo AMOLED 2X da 6,4 pollici e una batteria di lunga durata. Come i ...