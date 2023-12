‘Salva la tua lingua locale’ | domani in Campidoglio a Roma cerimonia premiazione

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – Torna l’appuntamento con “Salva la tualocale” il più autorevole premio letterario dedicato ai dialetti: ladidell’undicesima edizione si svolgerà giovedì 7 dicembre, a partire dalle 9, nella sala delle Protomoteca del, a. Otto le sezioni, tutte a tema libero, di cui saranno assegnati i riconoscimenti: “Poesia” (edita ed inedita), “Prosa” (edita ed inedita), “Teatro inedito” e “Fumetto edito”, “Musica” e il premio ”Tullio De Mauro” intitolato all’illustre e compianto linguista (già presidente onorario di “Salva la tualocale”) e dedicato a lavori scientifici editi o inediti (saggi, tesi di laurea, studi su dialetti e/o lingue locali e dizionari). Lacostituisce un’importante occasione per ...

