Salus tv n. 49 del 6 dicembre 2023

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – In questo numero: I risultati dell’indagine “Stato dell’arte e prospettive per la telemedicina nella gestione dei pazienti con Sclerosi multipla” nel progetto EcoSM Educazione sessuale, Durex sempre al fianco dei giovani Aifa approva rimborsabilità Axi-cel per linfoma diffuso a grandi cellule B, a cellule B recidivante refrattario e follicolare altamente pretrattato Fibromialgia, per inserimento nei Lea mancano i soldi, doccia fredda per i 2 milioni che ne soffrono E ancora Gilead presenta la II stagione del podcast “La strada davanti a sè” Biotech (pronuncia: baiotec), premiati i progetti "Early Bioneers" per le biotecnologie applicate alla medicina “Nuove opzioni. Nuovi percorsi” contro il tumore al polmone MSD Animal Health presenta il primo Libro Bianco su One Health per la sostenibilità nella salute animale, umana e ambientale A seguire lo Speciale ...