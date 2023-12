Salento | la denuncia della drag queen | bullizzataced umiliata mentre era sul palco per lo show Tekemaya

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Prima cubetti di ghiaccio addosso, poi risate e anche qualcuno che si permette di sfilarle la parrucca. È amareggiata, notasalentina che ieri sera si stava esibendo in un locale di Martano. Ladell’accaduto l’ha affidata ai social: ”Da anni faccio questo lavoro e non mi è mai successo di sentirmimai sino a ieri sera !Durante una serata in un noto locale di Martano, un gruppo di ragazzi o meglio alcunisquadra di calcio Martano (ASD Polisportiva Martius) hanno cominciato a fare i bulli con me; prima lanciandomi del ghiaccio (ho rischiato di essere colpita violentemente in un occhio) poi a prendermi in giro, poi nuovamente ghiaccio e alla fine per ben due volte mi hanno tolto la parrucca! Loro si divertivano nel farlo e sopratutto ridevano ...