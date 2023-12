Salario minimo | Schlein | ' Meloni offende sindacati e non trova soluzioni'

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "È ancora più offensivo l'argomento usato oggi di Giorgiaquando dice che Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto contratti a 5 euro l'ora. Le istituzioni quando c'è un problema lavorano per risolverlo, non per fotografarlo. E poi è la dimostrazione che la contrattazione collettiva non basta. Non c'è parità di condizioni tra chi il lavoro lo può offrire e chi ne ha bisogno per mangiare". Così Ellyparlando con i cronisti alla Camera.

Altre News in Rete:

Governo. Meloni: Non diremo sì a un Patto di stabilità che non possiamo rispettare

Mezz'ora di colloquio in radio per raccontare "l'anno tosto" che sta per finire, per rivendicare la "compattezza" e la "serietà" del governo su dossier come Pnrr,, migranti in Albania, ...

Salario minimo, ok della Camera alla delega al governo TGCOM

Salario minimo, cosa ha deciso il governo e cosa chiedevano le opposizioni: il confronto Corriere della Sera

Salario minimo, cosa prevede il disegno di legge e perché le opposizioni protestano

Il testo approvato alla Camera stravolge la proposta unitaria del Centrosinistra che introduceva la soglia minima di 9 euro l’ora per legge. Bagarre in Aula: “Vergogna, vergogna”. Schlein: “Schiaffo a ...

Valentini: “L’ecologia è una cultura. Solo Meloni & Company non l’hanno ancora capito”

Non era usuale, trenta o quarant’anni fa, parlare di ambientalismo sui giornali: il tema non era diventato ancora di moda. Giovanni Valentini, come racconta lui stesso nel suo nuovo libro Il romanzo d ...