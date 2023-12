Salario minimo | passa l' emendamento che affossa i 9 euro Schlein | La Meloni ce l' ha con i poveri

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con 153 sì, 118 no e tre astenuti, alla proposta di legge recante deleghe al governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonchè di procedure di controllo e informazione. Il testo, ora, all’esame del Senato. Ed è stata bagarre in aula alla Camera prima del voto finale sulla legge delega al governo in materia...