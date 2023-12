(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il testo, presentato mesi fa dalle opposizioni, che faceva riferimento a undi 9 euro all'ora, è stato messo da parte e per questo ieri i partiti di opposizione hanno ritirato la ...

Altre News in Rete:

Salario minimo, ok della Camera alla delega al governo

Il testo, presentato mesi fa dalle opposizioni, che faceva riferimento a undi 9 euro all'ora, è stato messo da parte e per questo ieri i partiti di opposizione hanno ritirato la propria firma dal provvedimento . Ma la tensione si è sentita anche stamani nell'...

Salario minimo, ok della Camera alla delega al governo TGCOM

Camera, la destra blocca il salario minimo. E delega il governo. Schlein: “Manrovescio a milioni di… Il Fatto Quotidiano

Valentini: “L’ecologia è una cultura. Solo Meloni & Company non l’hanno ancora capito”

Non era usuale, trenta o quarant’anni fa, parlare di ambientalismo sui giornali: il tema non era diventato ancora di moda. Giovanni Valentini, come racconta lui stesso nel suo nuovo libro Il romanzo ...

Salario minimo, vincono i populisti di maggioranza e opposizione, perdono i lavoratori: altri mesi di chiacchiere

Sarà la maggioranza del governo Meloni a partorire nel giro di sei mesi un testo sul salario minimo. E' quanto deciso dall'Aula della Camera che con 153 voti a favore, 118 contrari e 3 astenuti ha app ...