Salario minimo | ok della Camera al testo Bagarre in Aula

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – Con 153 voti favorevoli, 118 contrari e 3 astenuti laha approvato la legge contenente deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, frutto di un emendamentomaggioranza all'originaria proposta di legge delle opposizioni sul, ritirata ieri. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Dopo l'intervento di Walter Rizzetto di Fdi che ha chiuso le dichiarazioni di voto lanciando accuse alle opposizioni, è scoppiata lain. Il presidente di turno Fabio Rampelli ha sospeso la seduta. Protesta in aule delle opposizioni durante la votazione. I deputati di Pd, M5S, Azione, Più Europa, Alleanza Verdi Sinistra hanno alzato cartelli ...

Salario minimo: ok della Camera al testo, va al Senato

Durante la votazione cartelli ed urla dall'opposizione in coro: 'Vergogna, vergogna'. A pochi minuti dal voto finale bagarre in Aula e seduta sospesa. Schlein: 'Non in nostro nome'

Salario minimo, primo via libera della Camera alla proposta di legge

Pd e M5S strappano la proposta per protesta. Scontro in Aula sul salario minimo. Dopo l'ok in commissione Lavoro alla delega al governo per una ...

