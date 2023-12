Salario minimo | ok della Camera al testo Bagarre in Aula

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tutta l'opposizione protesta ine alza cartelli: "Non in mio nome". Il provvedimento passa ora all'esame del Senato Con 153 voti favorevoli, 118 contrari e 3 astenuti laha approvato la legge contenente deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione,

Salario minimo: ok della Camera al testo, va al Senato

Durante la votazione cartelli ed urla dall'opposizione in coro: 'Vergogna, vergogna'. A pochi minuti dal voto finale bagarre in Aula e seduta sospesa. Schlein: 'Non in nostro nome'

