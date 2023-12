Salario minimo | Meloni | «I sindacati siano coerenti Della mia vita privata si è parlato senza pietà»

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Sulla premier Giorgiachiede coerenza ai. Lo fa parlando in diretta a Non Stop News, su Rtl 102.5: «La bagarre alla Camera? Un po' sorrido, M5s,...

Opposizione mi fa sorridere: in 10 anni non l'ha fatto . 'Quando l'opposizione ci dice che ile' l'unica vera cosa da fare in Italia mi fa sorridere visto che in 10 anni al Governo non l'hanno fatta'. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai microfoni di Rtl ...

La discussione sul salario minimo ha raggiunto livelli di tensione elevati in Aula dopo l’approvazione in commissione Lavoro della delega al governo per una “equa retribuzione”. La proposta, inizialme ...

Sul salario minimo la premier Giorgia Meloni chiede coerenza ai sindacati. Lo fa parlando in diretta a Non Stop News, su Rtl 102.5: «La bagarre alla Camera Un po' sorrido, M5s, Pd ...