Salario minimo | il direttore de La Notizia a La7 | “La maggioranza ha mostrato tutta la sua arroganza su una questione che tocca la pelle di milioni di lavoratori”

Altre News in Rete:

Patto Stabilità, Meloni avverte: "non diremo sì se non possiamo rispettarlo"

"Un po' sorrido, M5s, Pd ci dicono che ilè l'unica cosa che va fatta in Italia ma in dieci anni al governo non l'hanno fatta, e mi stupisce la posizione di alcuni sindacati che vanno ...

Salario minimo, cosa ha deciso il governo e cosa chiedevano le opposizioni: il confronto Corriere della Sera

Salario minimo, ok della Camera alla delega al governo TGCOM

Salario minimo, Schlein: "Milioni lavoratori non ve lo perdoneranno, oggi voi avete perso"

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2023 "Il Pd pensa una cosa molto semplice che 'lavorò e 'poverò non debbano stare più nella stessa frase. Voi avrete la rabbia di milioni di lavoratori che vedono cal ...

Salario minimo: Schlein, 'Meloni offende sindacati e non trova soluzioni'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "È ancora più offensivo l'argomento usato oggi di Giorgia Meloni quando dice che Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto contratti a 5 euro l'ora. Le istituzioni quando c'è un p ...