Salario minimo | Bonelli Avs | Da Governo atto codardia politica

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2023 Di fronte a un"che si è eclissato per mesi, eludendo la responsabilità di un voto diretto sul, assistiamo a undisenza precedenti". Lo ha detto il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo, in occasione della Cop28 dove si trova in missione. "Hanno preso la nostra proposta, nata dall'impegno delle opposizioni, e l'hanno distorta in una 'delega piratà a proprio vantaggio. E' nostra intenzione far uscire dall'oblio della povertà migliaia di lavoratori e lavoratrici invisibili, sostenendo che non spetti ai tribunali stabilire che uninferiore a 9 euro all'ora equivalga a sfruttamento. Questa volta il ...