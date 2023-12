Salario minimo | bagarre in Aula Schlein | «Ritiriamo la firma» | Conte strappa il testo

Altre News in Rete:

Governo, ratificato l'accordo: quali migranti andranno in Albania

Bagarre sul, lo sfregio di Conte: "Carta straccia" Nei confronti dei migranti presenti nelle strutture del protocollo, viene spiegato, 'è garantito il rispetto di tutti i diritti ...

Salario minimo: scontro alla Camera, le opposizioni ritirano le firme. Conte strappa in Aula il testo Agenzia ANSA

Conte strappa il testo del salario minimo alla Camera e attacca il governo: “Avete voltato le spalle a… Il Fatto Quotidiano

Bagarre su salario minimo, opposizioni ritirano firme. Conte strappa il testo. Bollette, tutelato il passaggio al mercato

Scontro in Aula sul salario minimo.Dopo l'ok in commissione Lavoro alla delega al governo per una "equa retribuzione" la battaglia si sposta tra i banchi di Montecitorio. E in una seduta ad altissima ...

Che porcheria su Vannacci, la pagliacciata di Conte e Giulia: quindi, oggi...

Occorre dire la verità: nulla. Può solo sperare nella sentenza di appello. - La minoranza presenta in Aula il disegno di legge sul salario minimo al solo scopo di mettere su una bagarre. Il testo ...