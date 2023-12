Sala | La Russa e Liliana Segre nel palco reale per la Prima della Scala

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – Per lavolta neldel Teatro allaci sarà anche la senatrice a vita. È questa, a quanto apprende l’Adnkronos, la soluzione che è stata trovata in queste ore per ladel ‘Don Carlo’ di Giuseppe Verdi, dopo che il sindaco di Milano, Beppe, che è anche presidente del Piermarini, ha manifestato il desiderio di stare seduto accanto alla senatriceproprio nel giornoper dare “un messaggio politico chiaro”. Come prevede il cerimoniale, saranno presenti infila il presidente del Senato, Ignazio La, seconda carica dello Stato, il presidenteRegione Lombardia, ...

Altre News in Rete:

Prima della Scala, trovato un compromesso: Liliana Segre sul Palco Reale con Sala, La Russa e i ministri - Il

... di conseguenza, accomodarsi in platea, assieme al sindaco di Milano, Giuseppe, e all'altro senatore a vita (ed ex premier) Mario Monti . L'appello di LaLadev'esser stato ...

Scala: Sala e La Russa in platea con Liliana Segre Agenzia ANSA

Prima alla Scala, tensione Sala-La Russa: poi l'intesa. Entrambi nel palco reale insieme a Liliana Segre ilmessaggero.it

Sala, La Russa and Segre in royal box at La Scala opening

(supersedes story published at 17:18) (ANSA) - ROME, DEC 6 - Milan Mayor Giuseppe Sala, Senate Speaker Ignazio La Russa and Life Senator Liliana Segre will be in royal box for the première of Giuseppe ...

Prima della Scala: dopo la bufera politica trovato l’accordo. Chi ci sarà sul palco reale

In prima file ci saranno il sindaco Beppe Sala con la moglie Chiara Bazoli, la senatrice a vita Liliana Segre con la figlia, così come il presidente del Senato Ignazio La Russa e sua moglie Laura De ...