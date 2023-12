Safi è morto | il bimbo di 2 anni era precipitato dal balcone al quarto piano a Civitanova

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Non ce l’ha fattaFourat. Èin ospedale il bambino tunisino di duecaduto daldi un’abitazione in via Verga a. L’incidente era avvenuto il 28 ottobre scorso, a casa degli zii, dove il piccolo si trovava insieme alla mamma e al papà. Il bambino èmartedì scorso (ma se n’è avuta notizia solo ieri) esattamente un mese dopo l’incidente. In base a una ricostruzione, il bimba stava giocando in casa. A un certo punto però, sarebbe uscito fuori in, grazie a una portafinestra lasciata socchiusa, per arrampicarsi sulla balaustra perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto: avrebbe sbattuto contro i fili per stendere il bucato deldell’appartamento sottostante per poi finire ...