(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L'ex deputato ucraino Illia Kyva è stato trovato morto nella regione di Mosca. Prima dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della, Illia Kyva sosteneva l’unione die Ucraina. Ha anche sostenuto il presidente russo Vladimire ha affermato che “il popolo ucraino ha bisogno di liberazione”. Nel marzo 2022, la Verkhovna Rada ( il parlamento di Kiev) ha privato Kyva del suo mandato parlamentare. Nel novembre 2023, un tribunale ucraino ha condannato l'ex parlamentare a 14 anni in contumacia con l'accusa di tradimento. Le circostanze e le cause della morte di Ilya Kyva sono ancora sconosciute ma la firma è fin troppo chiara. l cadavere di Kyva è stato trovato disteso a pancia in giù nella neve nel villaggio di Suponevo, sul territorio dell'hotel Velich Country Club.