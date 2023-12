Rudy Guede | dalla scarcerazione al braccialetto elettronico | le pesanti accuse dell’ex compagna

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pubblicato il 6 Dicembre, 2023 Aveva scontato la sua pena ma oggi torna ad avere problemi con la giustizia., l’unico condannato per l’omicidio della studentessa Meredith Kercher, secondo quanto si apprende, deve rispondere di maltrattamenti, violenza e lesioni personali nei confronti della ex23enne. Uscito dal carcere nel giugno scorso, dopo 13 anni di detenzione tra semilibertà e una collaborazione nel Centro studi criminologici di Viterbo,è stato raggiunto questa mattinamisura cautelare del divieto di avvicinamento a 500 metriex. Il pm aveva sollecitato la misura degli arresti domiciliari. Il provvedimento, eseguito ...

