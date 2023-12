Rudy Guede | braccialetto elettronico per maltrattamenti alla ex compagna

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) AGI - Nuovo provvedimento giudiziale per, il 36enne ivoriano, condannato per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto l'1 novembre del 2007 a Perugia.deve rispondere di lesioni personali,e violenza nei confronti della ex. La procura di Viterbo aveva chiesto gli arresti domiciliari per il 36enne, ma il gip ha ritenuto più idonea la misura cautelare del divieto di avvicinamento a 500 metri dvittima, una 20enne.è uscito dal carcere nel giugno scorso, dopo 13 anni di detenzione tra semilibertà e una collaborazione nel Centro studi criminologici di Viterbo.

"Mi dispiace tanto per la sua ex compagna. Che paura...": Amanda Knox interviene con poche parole sui nuovi guai giudiziari di. Lo fa rispondendo all'ANSA, precisando comunque di non volere entrare nel merito della vicenda. "Spero che abbia il sostegno di cui ha bisogno", ha aggiunto Knox. .

