Rotocalco n 49 del 6 dicembre 2023

#100esperte per lo sport: una sfida contro gli stereotipi di genere nello sport; Fame nel mondo, 'stallo e regressione' le parole chiave del GHI; Economia circolare e innovazione verde, CONOU protagonista nella rigenerazione degli oli minerali usati; Lidl Italia, al via II biennio formativo per giovani talenti "Lidl 2 your career"; Artigiano in Fiera, inaugurata la ventisettesima edizione; Sostenibilità: Sace punta a diventare una 'Esg Excellence Company'; Codere, inaugurata a Parma la nuova Gaming Hall Vittoria