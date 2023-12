Rossana Pasquino | secondo bronzo in due giorni | il 2023 resta da incorniciare

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il terzo posto nella sciabola, la professoressa campana conquista nuovamente il terzo gradino del podio nella spada categoria B nella tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica in corso a Nakhon Ratchasima in Thailandia. Ancora una grande gara per la schermitrice beneventana che, ha vinto d’autorità il primo match negli ottavi di finale contro la britannica Moore per15-4. Nei quarti di finale successo per l’atleta delle Fiamme Oro sulla cinese Ao con il punteggio di 15-11, che è valso la certezza del podio. Solo in semifinaleha alzato bandiera bianca arrendendosi alla cinese Xiao, dopo un match combattutissimo e vinto dall’asiatica con il risultato 15-13. Si chiude così questa ultima prova stagionale di Coppa del Mondo per l’atleta sannita con un risultato davvero prestigioso frutto anche dell’ottimo lavoro del ...