RomaOstia 2024 | superate le 4000 iscrizioni alla gara del 3 marzo

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma – È partito ufficialmente il countdown per l’edizione numero 49 dellaHalf Marathon, la mezza maratona più nota e partecipata d’Italia, con un percorso filante e veloce che dall’EUR arriva al mare, tra gli imponenti pini di via Cristoforo Colombo. Sono già oltre quattromila gli iscrittidel 3organizzata dal Gruppo Sportivo Bancari Romani – GSBRun in partnership con RCS Sports & Events, sotto l’egida della World Athletics e della FIDAL, con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio. Salta agli occhi il dato degli stranieri in costante aumento anno dopo anno, che registra oggi un 35% sul totale degli iscritti. In crescita progressiva anche la partecipazione femminile: circa un terzo degli iscritti sono donne. Per prepararsi al meglio...