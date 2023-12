Roma si prepara all’Immacolata | Papa Francesco nel Centro Storico e accensione dell’Albero di Natale | cambia la viabilità nella Capitale

Altre News in Rete:

Mezzi pubblici gratis, navette e nuovi orari Ztl: ecco il Piano Trasporti a Roma per le feste di Natale

Buoni viaggio con sconti per i taxi, promozioni per incentivare lo sharing, nuovi orari per la Ztl e mezzi pubblici gratis in alcune giornate. Il Comune sial Natale e presenta il piano mobilità per le feste natalizie. Come spiegato dal sindaco Roberto Gualtieri e dall'assessore alla Mobilità Eugenio Patané , insieme al dg di Atac Alberto Zorzan ,...

