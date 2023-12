Roma | rinnovo Mourinho? I Friedkin ci pensano | i motivi del sì

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023), la famigliasta pensando aldi: tra visibilità, ascendente sui calciatori e l’Olimpico pieno, ecco i pro Allacresce il partito a favore deldi Josee la famiglia, proprietaria del club, sembra pronta a muoversi in quella direzione. La Gazzetta dello Sport odierna ha stilato una serie diche spingono verso la permanenza dello Special One nella capitale. A cominciare dalla qualificazione in Champions League, che quest’anno non sembra così irraggiungibile, l’ascendente del tecnico portoghese rimane ancora forte, sia dal punto di vista della visibilità internazionale, che come fattore aggiuntivo sul mercato per convincere i calciatori a vestire il giallorosso. ...