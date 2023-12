Roma | report verso la Fiorentina | Kumbulla in gruppo Smalling ancora out

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Vincere contro laper confermare l’ambizione di partecipare alla prossima Champions League. Laprosegue la marcia di avvicinamento alla sfida contro i viola scendendo in campo a Trigoria.un allenamento inper, che prosegue il proprio percorso di recupero e spera di essere almeno in panchina nel posticipo di domenica. In campo anche Pellegrini e Renato Sanches mentre il rientro dipotrebbe slittare a gennaio lasciando Mourinho in emergenza e costringendo agli straordinari Bryan Cristante, il giocatore italiano più impiegato del 2023 con i suoi 4782 minuti giocati in tutte le competizioni. La sfida alla, inoltre, rappresenta l’opportunità per laper iniziare alla grande un serie di scontri ...