Roma | occupati almeno 9 licei I presidi | «Un rito stanco e inconcludente | la polizia intervenga»

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nella mattina di oggi, 6 dicembre,sono statiper delle «rivendicazioni comuni»: lo ha dichiarato il coordinamento dei collettivi autonomini. Alle 12 queste motivazioni verranno esplicitate in conferenza stampa al liceo Morgagni, dove si leggerà un comunicato comune e si risponderà alle domande. Tra gli istituti che hanno adealla protesta, molti storici come il Tasso, il Morgagni, il Mamiani, il Manara, Righi, Archimede, Aristofane, Colonna e Virgilio. Il Giorgi Woolf, secondo quanto mostrano alcune immagini diffuse dai social, è stato vandalizzato dopo un’occupazione durata 8 giorni. Il liceo Giorgi Woolf didevastato dopo 8 giorni di occupazione. Uno degli slogan degli studenti era: "per una nuova scuola pubblica". ...

Altre News in Rete:

Confcommercio: Natale 2023 senza pessimismo, spesa regali a 186 euro

, 6 dic. Un Natale senza pessimismo, ma con qualche incertezza per il futuro. E questo quello ... Lincremento e' legato spiega lUfficio Studi di Confcommercio allaumento degli, ai nuovi ...

Almeno 9 licei occupati a Roma, presidi 'Intervenga la polizia' Agenzia ANSA

Occupati il Tasso e altri tre licei a Roma. I presidi hanno sporto denuncia AGI - Agenzia Italia

Kiev, 'quasi 50 droni russi sull'Ucraina, 41 abbattuti'

ROMA, 06 DIC - Le Forze di difesa ucraine hanno abbattuto la notte scorsa 41 droni kamikaze russi su un totale di 48 lanciati contro il Paese: lo ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev, come ripo ...

Israele ha revocato il visto alla coordinatrice umanitaria dell’Onu per “pregiudizi”

Roma, 6 dic. (askanews) – Israele ha revocato il visto a Lynn Hastings, vice coordinatore speciale per il processo di pace in Medio Oriente e coordinatore Onu per i territori palestinesi occupati, a c ...