Roma | da Salvini a Conte | i politici in piazza contro l’antisemitismo Di Segni | “Il Papa non metta tutti sullo stesso piano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Circa 2000 persone sono scese in, a, per dire “no” ale al terrorismo. “Non avremmo voluto essere noi i promotori, avremmo voluto essere ospiti di una manifestazione organizzata da tante istituzioni”, dice Noemi Di. “AFrancesco rivolgo la richiesta di non mettere– continua Di– l’equidistanza e l’equivicinanza non aiutano a cogliere il vero problema”. All’appuntamento hanno partecipato tanti esponenti dii partiti: dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, al presidente del Senato Ignazio la Russa, alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein, al ...