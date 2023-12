Roma | Arturo Ferettini travolto e ucciso sulla Cassia ‘Sono stato io’ | Si costituisce il pirata della strada

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Da ieri i Carabinieri erano sulle tracce del conducente del furgone che poco dopo le 6 avevail 56enneche stava attraversando via, per lasciare l’uomo esanime sull’asfalto e far scappare via senza prestare soccorso. Ma le ricerche degli investigatori sono terminate ieri quando il conducente del furgone si è presentato, insieme al suo avvocato, presso la Caserma dei Carabinieri de La Storta per ammettere le sue responsabilità:io’. Per lui sono scattate le denunce di omicidiole e omissione di soccorso. Ieri mattina l’investimento mortale su viaIeri mattina, martedì 5 dicembre, alle 6 e 50 è arrivata da alcuni automobilisti la richiesta di aiuto per un uomo riverso ...