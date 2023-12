Rocca | Continuerò a essere leale ma non farò da parafulmine

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “ma non sono più disposto a fare da”. Il tempo del “guanto di velluto” verso le opposizioni di centrosinistra è finito per il governatore del Lazio, Francesco(nella foto), che al termine della conferenza stampa di presentazione della legge di stabilità 2024 e del bilancio 2024-26 ha puntato in maniera diretta e a tutto campo la sua controparte politica alla Pisana. Sulla sanità “abbiamo una preoccupazione importante e abbiamo messo delle coperture come paracadute per non dovere ripetere ciò che abbiamo passato col bilancio 2023”. Mentre la Procura della Corte dei conti sta controllando i bilanci delle Asl: “Nel 2023 abbiamo pagato un prezzo alto sulla sanità, io sono molto positivo sui numeri del 2023, ci sono dei segnali molto ‘forti’ per quanto riguarda ...