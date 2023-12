Roberta Morise in dolce attesa | un bebè dallo chef Enrico Bartolini

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)edaspettano un, per lei si tratta del primo figlio. La notizia rilanciata da Dagospia arriva poche settimane dopo che loha ufficializzato la storia d’amore in una lunga intervista in cui racconta che insieme hanno un bel progetto di vita: “Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere. L’amore è una magia” aveva detto al Corriere della Sera. Le nozze trae la storica ex di Carlo Conti sono attese per la prossima estate., ecco come ho conosciutoNon solo, ma anchein tv ha raccontato la sua storia d’amore con lo ...