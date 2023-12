Roberta Morise è incinta e ad agosto nozze con le chef Enrico Bartolini

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)edaspettano un figlio. Ma non solo: la conduttrice e lostellato, sarebbero anche prossimi alleche, stando a quanto ha svelato Dagospia, dovrebbero celebrarsi entro l’estate 2024. Nessuna conferma sulla gravidanza annunciata dal sito di Roberto D’Agostino da parte dei diretti interessati, ma di certo si sa che il loro amore, nato da poco, va a gonfie vele., già padre di Tommaso, 15 anni, Giovanni, 10 anni, Vittoria, otto anni a breve, avuti dal suo precedente matrimonio, in una lunga intervista al Corriere della Sera, si è lasciato andare parlando della sua vita privata e della relazione con: Mi auguro sia l’ultima esperienza che faccio. Avere ...

