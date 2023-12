Roberta Cortesi scomparsa a Malaga | l' avvocato | «Non so se è stata uccisa | il suo silenzio è inspiegabile» Indaga l' Interpol

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tredici giorni,è sparita nel nulla da 13 giorni e la disperazione dei familiari cresce di ora in ora perché la donna, 36 anni, di Osio Sotto, alle porte di Bergamo, era...

Altre News in Rete:

Spagna, bergamasca scomparsa da 11 giorni. Famiglia: "Avrebbe avvertito"

'Non si sarebbe mai allontanata senza avvisare sua madre o sua sorella'. Ne è certo l'avvocato Luca Gambirasio che rappresenta la mamma e la sorella di, la 36enne originaria di Osio Sotto (in provincia di Bergamo), scomparsa da Malaga il 25 novembre scorso. La scomparsa 'Il telefono è spento minimo dal 26. È irraggiungibile, non va ...

Roberta Cortesi, scomparsa a Malaga da 11 giorni. La famiglia a Bergamo: «Le è successo qualcosa, temiamo sia ilmessaggero.it

Roberta Cortesi scomparsa da 11 giorni a Malaga in Spagna, la famiglia da Bergamo: "Temiamo sia stata uccisa" Virgilio Notizie

Interpol e guardia Civil spagnola al lavoro per rintracciare Roberta Cortesi, scomparsa a Malaga 11 giorni fa

Dal 25 novembre nessuno ha più notizie di Roberta Cortesi, la studentessa di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, che da due anni si era trasferita a Malaga, in Spagna. L'ultima conversazione, via ...

Roberta Cortesi sparita 13 giorni fa a Malaga, l'avvocato: «Non so se è stata uccisa, il suo silenzio è inspiegabile». Indaga l'Interpol

Tredici giorni, Roberta Cortesi è sparita nel nulla da 13 giorni e la disperazione dei familiari cresce di ora in ora perché la donna, 36 anni, di Osio Sotto, alle porte di Bergamo, ...