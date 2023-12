Rivalutazione pensioni 2024 +5 | 4% | esempi pratici di aumento per fascia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Lesaranno un po’ più alte rispetto al 2023. Succede ogni anno per effetto dellaannuale dovuta all’indicizzazione Istat. In sostanza ogni anno viene stabilito di quanto aumenta il costo della vita e si adeguano gli importidi conseguenza. Ricordiamo infatti che nel 2023 abbiamo avuto unadefinitiva dell’8,1%, che ha portato nelle tasche dei pensionati i conguagli in positivo, versati con la pensione di dicembre dall’Inps.Da gennaioverrà fatto un ulteriore passo avanti, con una nuova percentuale di perequazione fissata con decreto a +5,4%. Un po’ meno rispetto al previsto, ma comunque è qualcosa. Si tratta di unaprovvisoria, perché l’indice definitivo sarà stabilito a novembre ...

