Riscaldamento globale | vicini al raggiungimento di 5 dei 25 “punti di non ritorno” climatici Lo studio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) È più vicino di quanto non lo sia mai stato (e di quanto si potesse pensare) ildi cinque dei 25 tipping point. Ossia quel livello oltre il quale un cambiamento, in questo caso dovuto al, diventa inarrestabile e incontrollabile. Letteralmente, un punto di non. E questi tipping point sono lo scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia e nell’Antartico occidentale, del permafrost che copre intere aree del pianeta, la morte delle barriere coralline nelle acque calde e il collasso di una corrente oceanica nel Nord Atlantico. Ad affermarlo è il Global Tipping Points Report,curato dall’università di Exeter che ha coordinato 200 ricercatori affiliati a 90 enti di ricerca in 26 paesi. Secondo l’analisi, finanziata dal Bezos Earth ...