Rinnovo Consiglio Provinciale | il presidente Magliocca riacquisisce le deleghe dei consiglieri

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Caserta. Alla vigilia delle elezioni per ildelin programma domenica 10 dicembre, ildella Provincia di Caserta, Giorgio, ha ritirato e riacquisito tutte leconsegnate negli anni scorsi aiprovinciali. “A conclusione di questi due anni – ha detto il– è giunto il momento di prepararci alla riorganizzazione e al nuovo corso del. Ed è l’occasione giusta per ringraziare tutti coloro,di maggioranza e di minoranza, che mi hanno accompagnato in questa avventura. Mi sia consentito un ringraziamento speciale – ha concluso il– ai ...