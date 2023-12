Rimini | figlia positiva all’alcol test chiama il padre che arriva ubriaco al posto di controllo

Leggi su tpi

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Si presentaper andare a prendere laappena multata per guida in stato di ebbrezza. È accaduto lo scorso fine settimana a, dovesono stati entrambi denunciati. La ragazza è stata fermata da una pattuglia della polizia locale, che l’ha sorpresa con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. Quando ill’ha raggiunta aldi blocco, gli agenti si sono insospettiti per alcune manovre non regolari e un po’ irruente. Risultato positivo al pre-, l’uomo si è però rifiutato di sottoporsi alla prova ufficiale. Anche lui come laè stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza con la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni. Alla giovane è stata ...