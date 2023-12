Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl nel trailer di Race For Glory | Audi vs Lancia

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La rivalità traneldiForvs, pellicola di Stefano Mordini con. "Non puoi batterli con un'auto normale." "Sì, possiamo... se la guidi." Questo è uno degli scambi di battute presenti inForvs, precedentemente noto come 2 Win, nuova pellicola ambientata nel mondo dell'industria automobilistica in arrivo il 29 febbraio con Medusa. Al momento è stato svelato da Lionsgate ildel film diretto dall'italiano Stefano Mordini, coproduzione Italia/Regno Unito/Irlanda. Oltre a essere uno dei protagonisti assieme al ...