“Retaggio maschilista nel Pd” Chirico mette Schlein con le spalle al muro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nel corso della puntata del 5 dicembre di È sempre Cartabianca, programma televisivo di Rete4 con Bianca Berlinguer alla conduzione, va in scena il dibattito tra Annalisaed Elly, segretaria del Partito democratico. L'argomento è quello del maschilismo e delle donne nei posti di potere: “Io - esordisce la giornalista - condivido quanto dicesul fatto che ci sia maschilismo in Italia e nella politica italiana. Vedo però adesso una svolta, con una leader donna nella maggioranza e nell'opposizione finalmente. Vedo però anche una differenza, mentre Giorgia Meloni abbiamo l'impressione che comandi nel suo partito, mi chiedo come sia possibile che nel Pd, ogni volta che si parla di chi guiderà il centrosinistra, il campo largo, il nuovo Ulivo, si fanno i nomi del sindacalista Maurizio Landini, di Giuseppe Conte del ...