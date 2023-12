(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’impatto ambientale del settore farmaceutico è rilevante per le emissioni di gas serra (ad oggi circa il 4,5% di quelle globali), consumi energetici, idrici, inquinamento dell’acqua, produzione di rifiuti. A livello globale Merck ha investito 148 milioni di euro nel 2022 (+4% rispetto al 2019) per mitigare gli impatti ambientali prodotti dalla propria attività. E inMerck sta costantemente migliorando le proprie performance nelle principali dimensioni ambientali. Tra il 2020 e il 2022 le emissioni di Co2 sono calate del 27,6%, i consumi elettrici del 2,5% e i consumi idrici del 3,7%. Complessivamente il valore monetario di questi risultati positivi dell’ultimo triennio è stato quantificato in circa 1,8 milioni di euro. Tra il 2019 e il 2022, inoltre, Merckha riciclato circa il 70% dei rifiuti che ha prodotto. Contributo ...

Altre News in Rete:

Report Ambrosetti, 'Merck Italia attenta a sostenibilità ambientale'

... oltre che nella valorizzazione delle nostre persone e nella riduzione del nostro impatto ambientale, così ben descritti nelrealizzato con European House ", ci rendono orgogliosi e ...

Report Ambrosetti, 'Merck Italia attenta a sostenibilità ambientale' Tiscali Notizie

Report Ambrosetti, 'Merck Italia attenta a sostenibilità ambientale' Adnkronos

Il report, 'per Merck l’Italia strategica con fatturato annuo 1,2 mld'

Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, opera in 66 Paesi nel mondo con oltre 64mila dipendenti, 22,2 miliardi di euro di ricavi e investimenti in R&D per 2,2 miliardi di euro. Una ...

Report Ambrosetti, 'Merck Italia attenta a sostenibilità ambientale'

Roma, 6 dic. (Adnkronos Salute) - L’impatto ambientale del settore farmaceutico è rilevante per le emissioni di gas serra (ad oggi circa il 4,5% ...