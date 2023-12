Altre News in Rete:

Renzi sulla sua E - News: "Non ho tradito io il Pd, è chi resta che vive un'altra esperienza"

I contraccolpi della scelta di Sara Funaro a candidato sindaco di Firenze. Il senatore: "Rottamate le primarie, il partito ora è un'altra cosa rispetto a quello che guidavo io"

Renzi sulla sua E-News: “Non ho tradito io il Pd, è chi resta che vive un'altra esperienza” LA NAZIONE

L'ultima Mandrakata. Renzi prova a Firenze a far perdere il Pd (o autorottamarsi) (di A. Raimo) L'HuffPost

Ue: Renzi, 'Salvini scommette su sovranismo, io rilancio stati uniti d'Europa'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Matteo Salvini riunisce tutti i sovranisti a Firenze. O mamma mia. Proprio non gli viene in mente che Firenze è la città meno sovranista del mondo perché è una città in cui ...

È sempre Cartabianca, “retaggio maschilista”. Chirico inchioda Schlein sul Pd

Nel corso della puntata del 5 dicembre di È sempre Cartabianca, programma televisivo di Rete4 con Bianca Berlinguer alla conduzione, va in ...