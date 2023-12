Renzi fa Renzi e sberleffa i resti del Pd | scacco matto sul sindaco di Firenze

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Dario Nardella ed Elly Schlein impongono, Matteoaspetta e se la ride. Il campo di gioco èe in ballo ci sono le elezioni adel maggio prossimo. Una sfida non banale visto che per una volta il centrodestra potrebbe avere una chance di poter contendere Palazzo Vecchio. Uno dei motivi è proprio la decisione del Pd di imporre un candidato senza fare le primarie, Sara Funaro, provocando parecchia irritazione nel partito. Scelta voluta da Nardella e avallata da Schlein che vede come fumo negli occhi una alleanza con. Il leader di Iv così, può diventare ancora una volta ago della bilancia: si presenterà alla sfida con una sua candidata, Stefania Saccardi, toglierà voti ai dem perché ail suo nome ancora conta, e parecchio, e tiferà perché ...