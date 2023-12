Regolamento Fiorentina-Parma | cosa succede in caso di pareggio | Coppa Italia 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ildi, match del Franchi valevole per gli ottavi di. Gli uomini di Vincenzono, dopo il successo ottenuto in campionato contro la Salernitana, vogliono provare a ripercorrere il cammino dello scorso anno in questa competizione. La squadra ducale, dal suo canto, ha intenzione di confermarsi come la mina vagante della rassegna nazionale. Ilprevede che, indial termine dei novanta minuti regolamentari, le due squadre disputino i tempi supplementari. Indi ulteriore parità dopo i 120?, si andrebbe ai calci di rigore. SportFace.