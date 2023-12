Regali di Natale | spesa di 174 euro a testa | il caro-vita frena lo shopping

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) I DATI. Per Ascom in aumento la quota ma per effetto dell’inflazione. Solo il 45% dei bergamaschi comprerà i «presenti» per amici e parenti. In arrivo le tredicesime, erose dall’inflazione.

