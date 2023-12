Reazione a Catena | chi sono i Galletti | di dove sono | montepremi e curiosità

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) A partire dal 4 dicembre 2023ha promosso dei nuovi campioni, i qualisucceduti alle Amichette. Stiamo parlando dei cosiddetti. Livio, Simona e Silviariusciti ad interrompere il cammino trionfale di quelle che saranno ricordate come le super campionesse di questa edizione del game show, l'ultima condotta da Marco Liorni. Per arrivare a mettere alla porta le Amichette, idovuti andare persino allo spareggio. Ma chiqueste new entry e perché si chiamano in quel modo? Ma soprattutto: quantoriusciti a vincere all'interno del programma di mamma Rai? Chii ...