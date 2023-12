Real Sociedad | fatica in Coppa del Re! Vittoria di misura contro club di 4ª serie

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La, indel Re, supera per 0-1 il modestro CE Andratx, squadra di quarta divisione spagnola. La squadra sfiderà l'Inter per il primo posto nel girone di Champions League– LaSocieda supera conil secondo turno delladel Re. In casa del modesto CE Andratx, squadra di quarta divisione spagnola, la squadra di Alguacil, imbottita di riserve, vince per 0-1 grazie alla rete di André Silva, arrivata al 56? del secondo tempo. La squadra spagnola sfiderà l'Inter martedì 12 dicembre, nel match che determinerà la prima classificata del girone D di Champions League.